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Клуб УПЛ змінив місце проведення домашніх матчів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. ПФК "Львів" зіграє домашні матчі чемпіонату УПЛ та Кубка України весняної частини сезону 2018/2019 років на стадіоні "Україна". Про це йдеться у повідомленні на сайті клубу, передає УНН.

Переїзд "синьо-золотих левів" з основного стадіону на резервний пов’язаний з тим, що на "Арені Львів" на початку березня розпочнеться встановлення нового газону. Увесь процес монтажу та адаптації найсучаснішого гібридного покриття займе близько трьох місяців.

"Це вимушена міра, оскільки "Арена Львів" є головним стадіоном "Львова", і наш клуб був готовий провести тут перший офіційний матч у 2019 році з одеським "Чорноморцем". Але ми поставилися з розумінням до цієї ситуації, адже найкращий стадіон Західної України повинен мати відповідне футбольне покриття", – зазначив генеральний директор "Львова" Андрій Паньків.

Варто зазначити, що першою нове покриття стадіону "Арена Львів" протестує національна збірна команда України, яка 7-го та 10-го червня зіграє у місті Лева два матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020 року – з командами Сербії та Люксембургу.

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