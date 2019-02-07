Клуб УПЛ сменил место проведения домашних матчей

Переезд “сине-золотых львов” из основного стадиона на резервный связан с тем, что на “Арене Львов” в начале марта начнется установка нового газона. Весь процесс монтажа и адаптации современного гибридного покрытия займет около трех месяцев.

“Это вынужденная мера, поскольку „Арена Львов“ является главным стадионом „Львова“, и наш клуб был готов провести здесь первый официальный матч в 2019 году с одесским ”Черноморцем“. Но мы отнеслись с пониманием к этой ситуации, ведь лучший стадион Западной Украины должен иметь соответствующее футбольное покрытие”, — отметил генеральный директор “Львова” Андрей Панькив.

Стоит отметить, что первой новое покрытие стадиона “Арена Львов” протестует национальная сборная команда Украины, которая 7-го и 10-го июня сыграет в городе Льва два матча квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 — с командами Сербии и Люксембурга.