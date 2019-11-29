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Клуб українського тренера завдав поразки "Манчестер Юнайтед"

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Казахський ФК "Астана" під керівництвом українця Романа Григорчука вдома обіграла "Манчестер Юнайтед" (2:1) в поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Капітан гостей Лінгард забив в самому дебюті (10 хв). Аналогічно через десять хвилин початку наступного тайму Шомко зрівняв цифри на табло ударом низом з гострого кута. Далі Бернард зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Рукавіни, принісши протилежній команді перемогу 2:1.

"У першому таймі у нас були деякі недоробки. У перерві сказав, що той відрізок, в який ми оборонялися, трапився після непотрібного розіграшу кутового біля чужих воріт. Хлопці молодці, що після пропущеного гола стали грати тільки краще. Я дуже радий результату", - зізнався український тренер Григорчук.

Повідомляється, що 900 уболівальників "червоних дияволів" подолали 4800 км до Нур-Султана.

Додамо, "Манчестер Юнайтед " вже в 1/16 фіналу, "Астана" втратила шанси на плей-офф, набравши перші очки в турнірі.

Українські Національні Новини

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