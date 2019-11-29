Клуб украинского тренера нанес поражение "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Казахский ФК "Астана" под руководством украинца Романа Григорчука дома обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:1) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Капитан гостей Лингард забил в самом дебюте (10 мин). Аналогично через десять минут начале следующего тайма Шомко сравнял цифры на табло ударом низом с острого угла. Далее Бернард срезал мяч в собственные ворота после прострела Рукавины, принеся противоположной команде победу 2:1.
"В первом тайме у нас были некоторые недоработки. В перерыве сказал, что тот отрезок, в который мы оборонялись, случился после ненужного розыгрыша углового у чужих ворот. Ребята молодцы, что после пропущенного гола стали играть только лучше. Я очень рад результату", - признался украинский тренер Григорчук.
Сообщается, что 900 болельщиков "красных дьяволов" преодолели 4800 км до Нур-Султана.
Добавим, "Манчестер Юнайтед" уже в 1/16 финала, "Астана" потеряла шансы на плей-офф, набрав первые очки в турнире.