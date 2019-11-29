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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 25694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105464 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Клуб украинского тренера нанес поражение "Манчестер Юнайтед"

Клуб украинского тренера нанес поражение "Манчестер Юнайтед"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Казахский ФК "Астана" под руководством украинца Романа Григорчука дома обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:1) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Капитан гостей Лингард забил в самом дебюте (10 мин). Аналогично через десять минут начале следующего тайма Шомко сравнял цифры на табло ударом низом с острого угла. Далее Бернард срезал мяч в собственные ворота после прострела Рукавины, принеся противоположной команде победу 2:1.

"В первом тайме у нас были некоторые недоработки. В перерыве сказал, что тот отрезок, в который мы оборонялись, случился после ненужного розыгрыша углового у чужих ворот. Ребята молодцы, что после пропущенного гола стали играть только лучше. Я очень рад результату", - признался украинский тренер Григорчук.

Сообщается, что 900 болельщиков "красных дьяволов" преодолели 4800 км до Нур-Султана.

Добавим, "Манчестер Юнайтед" уже в 1/16 финала, "Астана" потеряла шансы на плей-офф, набрав первые очки в турнире.

Украинские Национальные Новости

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