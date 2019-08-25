Клуб Луніна відняв очки у мадридського "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У матчі другого туру іспанської Прімери мадридський "Реал" приймав на "Сантьяго Бернабеу" ФК "Вальядолід", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Усі цікаві моменти матчу відбулися в заключні 10 хвилин. Спочатку рахунок відкрив Карім Бензема, але в самісінькій кінцівці "Реал" пропустив від Квардіоли Наварро – 1:1.
Лунін, права на якого належать саме "галактікос", просидів увесь поєдинок на лаві запасних "Вальядоліду".
Примітно, що набравши 4 очки, "Реал" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, "Вальядолід" (4) - третє.