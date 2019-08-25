Клуб Лунина отнял очки у мадридского "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В матче второго тура испанской Примеры мадридский "Реал" принимал на "Сантьяго Бернабеу" ФК "Вальядолид", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Все интересные моменты матча состоялись в заключительные 10 минут. Сначала счет открыл Карим Бензема, но в самой концовке "Реал" пропустил от Квардиолы Наварро - 1:1.
Лунин, права на которого принадлежат именно "галактикос", просидел весь поединок на скамейке запасных "Вальядолида".
Примечательно, что набрав 4 очка, "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Вальядолид" (4) - третье.