Клочко за підтримки Кучера та Сергієнка профанує реформу ДАБІ "кадровими схемами" - ЗМІ

"4 серпня 2020 року відомий у вузьких колах віртуальний керівник-блогер державного органу, який існує лише на папері – Державної інспекції містобудування – Юрій Васильченко зробив черговий пост. Із саможертовною жагою до самовикриття, він підсвідомо розкрив чергову комбінацію власних ляльководів. Скориставшись можливістю не проведення повних та прозорих конкурсів відповідно до законодавства про держслужбу, була застосована процедура призначення на посади у період карантину. Але з передбаченої можливості встановлення строків подання документів від 3 до 7 календарних днів, було обрано... Вірно, найменший – 3 дні. Усі хто стикався з порталом знають, що саме в ці дні раптово збільшується кількість "технічних збоїв", а паперово подати документи в ДІМ неможливо", - йдеться у матеріалі.

Там повідомляється, що файл з умовами для конкурсу який був завантажений з сайту був роздрукований ще 5.06.2020, тобто майже два місяця тому, але завантажений лише після збереження за півгодини до завершення робочого дня: о 17:34 29.07.2020.

"Тобто, усі кому потрібно, мали можливість ознайомитись з вимогами та заздалегідь підготуватись ще два місяці тому. Ну що ж, гадаємо, які на нас чекають викриття, коли дізнаємось про персоналії нових керівників. До речі, це фірмовий почерк цієї команди псевдо-реформаторів. Вони використовують ситуацію з карантином, монетизуючи її за будь-якої можливості", – пишуть ЗМІ.

Вони зазначають, що на сьогоднішній день містобудівна галузь знаходиться під контролем групи впливу глави профільного комітету ВРУ Андрія Клочко.

"Головну скрипку грає Олександр Сергієнко, в якості розробника ідеології та нормативного забезпечення реформи держархбудконтролю, а також контролює діяльності "фунтів" – керівників ДАБІ та ДІМУ Богдана Федоренко та Юрія Васильченко. А реліктовий корупціонер Сергій Кучер, екс-голова столичного ДАБІ, забезпечив Сергієнка надійними кадрами для роботи на ключових посадах в нових органах та мережі власних бек-офісів", – резюмується в статті.