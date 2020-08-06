Клочко при поддержке Кучера и Сергиенко профанирует реформу ГАСИ "кадровыми схемами" - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73227 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100053 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123941 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105731 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125654 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100825 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101721 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103798 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Клочко при поддержке Кучера и Сергиенко профанирует реформу ГАСИ "кадровыми схемами" - СМИ

Клочко при поддержке Кучера и Сергиенко профанирует реформу ГАСИ "кадровыми схемами" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13682 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, его помощник Александр Сергиенко и поставленный ими председатель новообразованной Государственной инспекции градостроительства Юрий Васильченко имитируют реформу сферы архстройконтроля, проводя фейковые конкурсы на должности руководителей территориальных органов ГИГ. Об этом говорится в статье СМИ, передает УНН со ссылкой на "112.ua".

"4 августа 2020 года известный в узких кругах виртуальный руководитель-блогер государственного органа, который существует только на бумаге – Государственной инспекции градостроительства – Юрий Васильченко сделал очередной пост. С самопожертвованной жаждой саморазоблачения, он подсознательно раскрыл очередную комбинацию собственных кукловодов. Воспользовавшись возможностью не проведения полных и прозрачных конкурсов в соответствии с законодательством о госслужбе, была применена процедура назначения на должности в период карантина. Но из предусмотренной возможности установления сроков подачи документов от 3 до 7 календарных дней, было выбрано... верно, самый маленький – 3 дня. Все кто сталкивался с порталом знают, что именно в эти дни внезапно увеличивается количество "технических сбоев", а бумажно подать документы в ГИГ невозможно", - говорится в материале.

Там сообщается, что файл с условиями конкурса который был скачан с сайта был распечатан еще 5.06.2020, то есть почти два месяца назад, но загружен только после сохранения за полчаса до окончания рабочего дня: в 17:34 29.07.2020.

"То есть, все, кому нужно, имели возможность ознакомиться с требованиями и заранее подготовиться еще два месяца назад. Ну что ж, думаем, какие нас ждут разоблачения, когда узнаем о персоналиях новых руководителей. Кстати, это фирменный почерк этой команды псевдо-реформаторов. Они используют ситуацию с карантином, монетизируя ее при любой возможности", – пишут СМИ.

Они отмечают, что на сегодняшний день градостроительная отрасль находится под контролем группы влияния главы профильного комитета ВРУ Андрея Клочко.

"Главную скрипку играет Александр Сергиенко, в качестве разработчика идеологии и нормативного обеспечения реформы госархстройконтроля, а также контролирует деятельности "фунтов" – руководителей ГАСИ и ГИГУ Богдана Федоренко и Юрия Васильченко. А реликтовый коррупционер Сергей Кучер, экс-глава столичного ГАСИ, обеспечил Сергиенко надежными кадрами для работы на ключевых должностях в новых органах и сети собственных бэк-офисов", – резюмируется в статье.

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