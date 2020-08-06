Клочко при поддержке Кучера и Сергиенко профанирует реформу ГАСИ "кадровыми схемами" - СМИ

"4 августа 2020 года известный в узких кругах виртуальный руководитель-блогер государственного органа, который существует только на бумаге – Государственной инспекции градостроительства – Юрий Васильченко сделал очередной пост. С самопожертвованной жаждой саморазоблачения, он подсознательно раскрыл очередную комбинацию собственных кукловодов. Воспользовавшись возможностью не проведения полных и прозрачных конкурсов в соответствии с законодательством о госслужбе, была применена процедура назначения на должности в период карантина. Но из предусмотренной возможности установления сроков подачи документов от 3 до 7 календарных дней, было выбрано... верно, самый маленький – 3 дня. Все кто сталкивался с порталом знают, что именно в эти дни внезапно увеличивается количество "технических сбоев", а бумажно подать документы в ГИГ невозможно", - говорится в материале.

Там сообщается, что файл с условиями конкурса который был скачан с сайта был распечатан еще 5.06.2020, то есть почти два месяца назад, но загружен только после сохранения за полчаса до окончания рабочего дня: в 17:34 29.07.2020.

"То есть, все, кому нужно, имели возможность ознакомиться с требованиями и заранее подготовиться еще два месяца назад. Ну что ж, думаем, какие нас ждут разоблачения, когда узнаем о персоналиях новых руководителей. Кстати, это фирменный почерк этой команды псевдо-реформаторов. Они используют ситуацию с карантином, монетизируя ее при любой возможности", – пишут СМИ.

Они отмечают, что на сегодняшний день градостроительная отрасль находится под контролем группы влияния главы профильного комитета ВРУ Андрея Клочко.

"Главную скрипку играет Александр Сергиенко, в качестве разработчика идеологии и нормативного обеспечения реформы госархстройконтроля, а также контролирует деятельности "фунтов" – руководителей ГАСИ и ГИГУ Богдана Федоренко и Юрия Васильченко. А реликтовый коррупционер Сергей Кучер, экс-глава столичного ГАСИ, обеспечил Сергиенко надежными кадрами для работы на ключевых должностях в новых органах и сети собственных бэк-офисов", – резюмируется в статье.