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Клімкін: нова влада має запропонувати свою стратегію розв’язання конфлікту на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що єдиним виходом для України з нинішньої ситуації у питанні Донбасу є варіант запропонувати свою стратегію розв’язання конфлікту. Про це Клімкін заявив в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.

Клімкін: нова влада має запропонувати свою стратегію розв’язання конфлікту на Донбасі

“Я вважаю, що у нас є поле для маневру. Якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, бо нас будуть вести від однієї емоційної пастки до іншої... Ми знаходимось дійсно в складній реальності, але єдиний вихід з неї — підняти ставки, вийти зі своєю стратегією і сказати: „Буде або так — і ми готові про це розмовляти, або ми здаватися не будемо“. І це суспільство підтримає”, — сказав ексміністр закордонних справ.

Клімкін також прокоментував нещодавні акції, що пройшли під лозунгами “Ні капітуляції”. Він зауважив про відсутність діалогу з суспільством, та про те, що будь-яке рішення має бути прийняте всім суспільством.

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“Якщо воно не прийняте всім суспільством — я сьогодні відповідально кажу, це дуже боляче казати — краще ніякого рішення, оскільки будь-яке рішення, яке створює оці „набряки“ всередині суспільства, Путін використає, щоб нас розвалити. Тому це дуже важливо”, — підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, чинний очільник МЗС Вадим Пристайко розповів за яких умов можливий “Кіпрський сценарій” на Донбасі.

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