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Климкин: новая власть должна предложить свою стратегию решения конфликта на Донбассе

Киев • УНН

 • 9134 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что единственным выходом для Украины из сложившейся ситуации в вопросе Донбасса является вариант предложить свою стратегию разрешения конфликта. Об этом Климкин заявил в эфире программы “Свобода слова”, передает УНН.

Климкин: новая власть должна предложить свою стратегию решения конфликта на Донбассе

“Я считаю, что у нас есть поле для маневра. Если кто-то в новой команде настроен на широкое соглашение с Путиным, то мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой ... Мы находимся действительно в сложной реальности, но единственный выход из нее — поднять ставки, выйти со своей стратегией и сказать: „Будет или так — и мы готовы об этом говорить, или мы сдаваться не будем“. И это общество поддержит”, — сказал экс-министр иностранных дел.

Климкин также прокомментировал недавние акции, что прошли под лозунгами “Нет капитуляции”. Он отметил отсутствие диалога с обществом, и о том, что любое решение должно быть принято всем обществом.

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“Если оно не принято всем обществом — я сегодня ответственно говорю, это очень больно говорить — лучше никакого решения, поскольку любое решение, которое создает эти „отеки“ внутри общества, Путин использует, чтобы нас развалить. Поэтому это очень важно”, — подчеркнул Климкин.

Напомним, действующий глава МИД Вадим Пристайко рассказал при каких условиях возможен “Кипрский сценарий” на Донбассе.

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