Кліматичні активісти облили шедевр Клімта чорною рідиною у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кліматичні активісти облили чорною рідиною шедевр австрійського художника Густава Клімта «Смерть та життя» у віденському Музеї Леопольда. Ця атака є останньою із серії на великі європейські музеї за останні тижні, передає УНН.
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Відповідальність за атаку взяла на себе група австрійських та німецьких кліматичних активістів під назвою «Останнє покоління» (Letzte Generation).
На зображеннях, опублікованих групою в соціальних мережах, видно, як двоє чоловіків поливають знамениту картину Клімта чорною олійною рідиною, після чого їх заарештовує співробітник музею.
«Зупиніть знищення копалин. Ми мчимося до кліматичного пекла», — кричав один із протестувальників.
EILT Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet
Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af
Доповнення
В останні тижні численні шедеври по всій Європі зазнали нападів на знак протесту проти бездіяльності щодо зміни клімату.
Вони приклеїлися до Франсіско Гойє в Мадриді, закидали супом Вінсента Ван Гога в Лондоні та Римі, а картопляне пюре вилили на Клода Моне.
Після протестів десятки провідних музеїв світу минулого тижня опублікували спільну декларацію, в якій йдеться про те, що активісти-екологи, які нападають на картини, «сильно недооцінюють» збитків, яких може бути завдано.
Заява була ініційована мадридським музеєм Прадо та підписана директорами понад 90 всесвітньо відомих музеїв, включаючи Гуггенхайм у Нью-Йорку, Лувр у Парижі та Уффіці у Флоренції.