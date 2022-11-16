Климатические активисты облили шедевр Климта черной жидкостью в Вене
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Климатические активисты облили черной жидкостью шедевр австрийского художника Густава Климта «Смерть и жизнь» в венском Музее Леопольда. Эта атака является последней из серии на большие европейские музеи за последние недели, передает УНН.
Детали
Ответственность за атаку взяла на себя группа австрийских и немецких климатических активистов под названием «Последнее поколение» (Letzte Generation).
На изображениях, опубликованных группой в социальных сетях, видно, как двое мужчин поливают знаменитую картину Климта черной масляной жидкостью, после чего их арестовывает сотрудник музея.
«Остановите уничтожение ископаемых. Мы мчимся к климатическому аду», — кричал один из протестующих.
EILT: Klimt's "Tod und Leben" в Leopold Museum mit Öl überschüttet
"Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af
Дополнение
В последние недели многочисленные шедевры по всей Европе подверглись нападениям в знак протеста против бездействия по изменению климата.
Они приклеились к Франсиско Гойе в Мадриде, забросали супом Винсента Ван Гога в Лондоне и Риме, а картофельное пюре вылили на Клода Моне.
После протестов десятки ведущих музеев мира на прошлой неделе опубликовали совместную декларацию, в которой говорится, что нападающие на картины активисты-экологи «сильно недооценивают» ущерб, который может быть нанесен.
Заявление было инициировано мадридским музеем Прадо и подписано директорами более 90 всемирно известных музеев, включая Гуггенхайм в Нью-Йорке, Лувр в Париже и Уффике во Флоренции.