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Климатические активисты облили шедевр Климта черной жидкостью в Вене

Климатические активисты облили шедевр Климта черной жидкостью в Вене

Киев • УНН

 • 740600 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Климатические активисты облили черной жидкостью шедевр австрийского художника Густава Климта «Смерть и жизнь» в венском Музее Леопольда. Эта атака является последней из серии на большие европейские музеи за последние недели, передает УНН.

Детали

Ответственность за атаку взяла на себя группа австрийских и немецких климатических активистов под названием «Последнее поколение» (Letzte Generation).

На изображениях, опубликованных группой в социальных сетях, видно, как двое мужчин поливают знаменитую картину Климта черной масляной жидкостью, после чего их арестовывает сотрудник музея.

«Остановите уничтожение ископаемых. Мы мчимся к климатическому аду», — кричал один из протестующих.

EILT: Klimt's "Tod und Leben" в Leopold Museum mit Öl überschüttet

"Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af

— Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

Дополнение

В последние недели многочисленные шедевры по всей Европе подверглись нападениям в знак протеста против бездействия по изменению климата.

Они приклеились к Франсиско Гойе в Мадриде, забросали супом Винсента Ван Гога в Лондоне и Риме, а картофельное пюре вылили на Клода Моне.

После протестов десятки ведущих музеев мира на прошлой неделе опубликовали совместную декларацию, в которой говорится, что нападающие на картины активисты-экологи «сильно недооценивают» ущерб, который может быть нанесен.

Заявление было инициировано мадридским музеем Прадо и подписано директорами более 90 всемирно известных музеев, включая Гуггенхайм в Нью-Йорке, Лувр в Париже и Уффике во Флоренции.

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