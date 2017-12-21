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Клих у Росії зазнав примусового психіатричного лікування - Amnesty International

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Український політв'язень Станіслав Клих у Росії зазнав примусового психіатричного лікування за рушенням керівництва в'язниці. Про це повідомляє правозахисна організація Amnesty International Україна, передає УНН.

Клих у Росії зазнав примусового психіатричного лікування - Amnesty International

Так, після того, як Клих витримав 12-денне голодування на знак протесту проти свого ув'язнення, він став погано себе почувати. Замість того, щоб направити його до медичної установи, керівництво в'язниці перевело Клиха до психіатричної лікарні міста Магнітогорськ.

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"В лікарні Станіславу Клиху примусово робили ін’єкції невідомих препаратів. Його мати говорить, що унаслідок цього “лікування” він почувається “задерев'янілим” і “поводиться як дитина”, не будучи здатним робити елементарні речі, такі як вмивання. Керівництво лікарні відмовляється повідомити, які саме препарати до нього застосовували і з якою метою. Після повернення з лікарні він також не був здатен керувати руками, а декілька пальців були ушкоджені. Таке ставлення може розглядатись як тортури. Ми боїмось, що відтоді Клих так і не отримав належної медичної допомоги", – зазначила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Після перебування у психіатричній лікарні Магнітогорська Станіслав Клих схуд на 15 кілограмів. За свідченнями його матері, Тамари Клих, котра мала змогу відвідати його 10, 11 та 12 жовтня, Станіслав мав пролежні, п'ять з його пальців були сильно ушкоджені.

Як повідомляв УНН, український політв'язень Клих в Росії провів шість днів в комі.

Нагадаємо, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив С.Клиху 20 років позбавлення волі.

Станіслав Клих і Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

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