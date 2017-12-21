Клих у Росії зазнав примусового психіатричного лікування - Amnesty International
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Український політв'язень Станіслав Клих у Росії зазнав примусового психіатричного лікування за рушенням керівництва в'язниці. Про це повідомляє правозахисна організація Amnesty International Україна, передає УНН.
Так, після того, як Клих витримав 12-денне голодування на знак протесту проти свого ув'язнення, він став погано себе почувати. Замість того, щоб направити його до медичної установи, керівництво в'язниці перевело Клиха до психіатричної лікарні міста Магнітогорськ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі умови утримання політв'язня Клиха в колонії РФ
"В лікарні Станіславу Клиху примусово робили ін’єкції невідомих препаратів. Його мати говорить, що унаслідок цього “лікування” він почувається “задерев'янілим” і “поводиться як дитина”, не будучи здатним робити елементарні речі, такі як вмивання. Керівництво лікарні відмовляється повідомити, які саме препарати до нього застосовували і з якою метою. Після повернення з лікарні він також не був здатен керувати руками, а декілька пальців були ушкоджені. Таке ставлення може розглядатись як тортури. Ми боїмось, що відтоді Клих так і не отримав належної медичної допомоги", – зазначила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.
Після перебування у психіатричній лікарні Магнітогорська Станіслав Клих схуд на 15 кілограмів. За свідченнями його матері, Тамари Клих, котра мала змогу відвідати його 10, 11 та 12 жовтня, Станіслав мав пролежні, п'ять з його пальців були сильно ушкоджені.
Як повідомляв УНН, український політв'язень Клих в Росії провів шість днів в комі.
Нагадаємо, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив С.Клиху 20 років позбавлення волі.
Станіслав Клих і Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.