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Клих в России потерпел принудительное психиатрическое лечение - Amnesty International

Киев • УНН

 • 13672 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинский политзаключенный Станислав Клих в России потерпел принудительного психиатрического лечения за движение руководства тюрьмы. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International Украина, передает УНН.

Клих в России потерпел принудительное психиатрическое лечение - Amnesty International

Так, после того, как Клих выдержал 12-дневную голодовку в знак протеста против своего заключения, он стал плохо себя чувствовать. Вместо того, чтобы направить его в медицинское учреждение, руководство тюрьмы перевело Клиха в психиатрическую больницу города Магнитогорск.

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"В больнице Станиславу Клих принудительно делали инъекции неизвестных препаратов. Его мать говорит, что вследствие этого "лечения" он чувствует себя "одеревеневшими" и "ведет себя как ребенок", не будучи способным делать элементарные вещи, такие как умывания. Руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью. После возвращения из больницы он также не был способен управлять руками, а несколько пальцев были повреждены. Такое отношение может рассматриваться как пытки. Мы боимся, что с тех пор Клих так и не получит в надлежащей медицинской помощи", - отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

После пребывания в психиатрической больнице Магнитогорска Станислав Клих похудел на 15 килограммов. По свидетельствам его матери, Тамары Клих, которая могла посетить его 10, 11 и 12 октября, Станислав имел пролежни, пять из его пальцев были сильно повреждены.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Клих в России провел шесть дней в коме.

Напомним, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил С.Клиха к 20 годам лишения свободы.

Станислав Клих и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

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