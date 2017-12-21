Клих в России потерпел принудительное психиатрическое лечение - Amnesty International

Так, после того, как Клих выдержал 12-дневную голодовку в знак протеста против своего заключения, он стал плохо себя чувствовать. Вместо того, чтобы направить его в медицинское учреждение, руководство тюрьмы перевело Клиха в психиатрическую больницу города Магнитогорск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны условия содержания политзаключенного Клиха в колонии РФ

"В больнице Станиславу Клих принудительно делали инъекции неизвестных препаратов. Его мать говорит, что вследствие этого "лечения" он чувствует себя "одеревеневшими" и "ведет себя как ребенок", не будучи способным делать элементарные вещи, такие как умывания. Руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью. После возвращения из больницы он также не был способен управлять руками, а несколько пальцев были повреждены. Такое отношение может рассматриваться как пытки. Мы боимся, что с тех пор Клих так и не получит в надлежащей медицинской помощи", - отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

После пребывания в психиатрической больнице Магнитогорска Станислав Клих похудел на 15 килограммов. По свидетельствам его матери, Тамары Клих, которая могла посетить его 10, 11 и 12 октября, Станислав имел пролежни, пять из его пальцев были сильно повреждены.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Клих в России провел шесть дней в коме.

Напомним, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил С.Клиха к 20 годам лишения свободы.

Станислав Клих и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.