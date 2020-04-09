Кличко зверувся до СБУ через "мінування" Олександрівської лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Служби безпеки України через анонімне повідомлення про “мінування” Олександрівської лікарні, де лікують хворих на COVID-19. Про це міський голова заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я звернувся до СБУ щодо оперативного розслідування вчорашнього випадку з повідомленням про мінування Олександрівської лікарні. Такі речі не повинні залишатись безкарними. Вчора вночі евакуювали хворих у даному медзакладі, що є опорним в лікуванні хворих на коронавірус”, — сказав Кличко.
Вын висловив вдячнысть рятувальникам за оперативну роботу, та лікарям, які вчора працювали спокійно і професійно.
Як повідомляв УНН, ввечері 8 квітня у Києві повідомили про замінування Олександрівської лікарні, де перебувають хворі на COVID-19.