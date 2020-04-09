Кличко зверувся в СБУ из-за "минирования" Александровской больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Службу безопасности Украины из-за анонимного сообщения о “минировании” Александровской больницы, где лечат больных COVID-19. Об этом городской глава заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.
“Я обратился в СБУ по оперативному расследованию вчерашнего случая с сообщением о минировании Александровской больницы. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Вчера ночью эвакуировали больных в данном медучреждении, являющимся опорным в лечении больных коронавирусом”, — сказал Кличко.
Вын выразил вдячнысть спасателям за оперативную работу, и врачам, которые вчера работали спокойно и профессионально.
Как сообщал УНН, вечером 8 апреля в Киеве сообщили о заминировании Александровской больницы, где находятся больные COVID-19.