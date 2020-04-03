Кличко запевнив, що у столиці є 380 робочих апаратів ШВЛ та 60 зношених
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У столиці наразі є 380 апаратів штучної вентиляції легень, які перебувають в хорошому стані. Ще 60 апаратів потребують ремонту. Про це заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні у 44 медичних закладах столиці знаходяться 380 апаратів штучної вентиляції легень, які були придбані до 2020 року. Цього року за благодійні кошти в лікарні передали 9 апаратів ШВЛ, за кошти резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ та передати у медичні заклади, 17 з них ми очікуємо найближчим часом", - сказав Кличко.
За його словами, всі 380 апаратів працюють і знаходяться в хорошому стані.
"У нас ще є близько 60 апаратів ШВЛ, які зношені і чекають на ремонт", - додав Кличко.
Нагадаємо, як повідомляв радник міського голови Києва Максим Бахматов, у Києві є 24 апарати ШВЛ, з яких 8 неробочих та 10 не відповідають вимогам.