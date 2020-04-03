Кличко заверил, что в столице есть 380 рабочих аппаратов ИВЛ и 60 изношенных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В столице сейчас есть 380 апаратов искусственной вентиляции легких, находящихся в хорошем состоянии. Еще 60 аппаратов нуждаются в ремонте. Об этом заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в 44 медицинских учреждениях столицы находятся 380 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были приобретены до 2020 года. В этом году на благотворительные средства в больницы передали 9 аппаратов ИВЛ, за средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппарата ИВЛ и передать в медицинские учреждения, 17 из них мы ожидаем в ближайшее время", - сказал Кличко.
По его словам, все 380 аппаратов работают и находятся в хорошем состоянии.
"У нас еще есть около 60 аппаратов ИВЛ, которые изношены и ждут на ремонт", - добавил Кличко.
Напомним, как сообщал советник городского головы Киева Максим Бахматов, в Киеве есть 24 аппарата ИВЛ, из которых 8 нерабочих и 10 не соответствуют требованиям.