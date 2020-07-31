Кличко назвав показники тестування киян на COVID-19

"Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Усього в комунальних медзакладах з початку пандемії досліджені майже 73 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА у столиці зробили близько 10,5 тис. тестів. Показник тестування у Києві сьогодні - найвищий в Україні і становить 130 тестів на 100 тис. людей", - сказав Віталій Кличко.

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Він зазначив, що днями Київрада внесла зміни до міської програми "Здоров’я киян", що дозволить забезпечити лабораторії комунальних медзакладів витратними матеріалами для тестувань, а працівникам виплатять надбавки.

"Йдеться про виплату безповоротної грошової допомоги лаборантам, біологам, біохімікам, які стикаються в роботі з COVID-19. Тепер вони, як і лікарі, отримують щомісяця з бюджету міста фіксовану суму доплати 4 тис. грн. Також медзаклади забезпечують більшою кількістю витратних матеріалів для діагностики і лабораторного тестування на COVID-19 методами ПЛР та ІФА", - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 69,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 1090.