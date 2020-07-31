Кличко назвал показатели тестирования киевлян на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Киеве на COVID-19 от начала пандемии провели более 80 тыс. ИФА и ПЦР тестов. А работникам лабораторий принято решение выплачивать надбавку в размере 4 тыс. грн. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследованы почти 73 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА в столице совершили около 10,5 тыс. тестов. Показатель тестирования в Киеве сегодня - самый высокий в Украине и составляет 130 тестов на 100 тыс. человек", - сказал Виталий Кличко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верещук: низкий уровень ИФА-тестирования врачей - прямая ответственность санврача Ляшко.
Он отметил, что на днях Киевсовет внес изменения в городскую программу "Здоровье киевлян", что позволит обеспечить лаборатории коммунальных медучреждений расходными материалами для тестирования, а работникам выплатят надбавки.
"Речь идет о выплате безвозвратной денежной помощи лаборантам, биологам, биохимикам, которые сталкиваются в работе с COVID-19. Теперь они, как и врачи, получают ежемесячно из бюджета города фиксированную сумму доплаты 4 тыс. грн. Также медучреждения обеспечивают большим количеством расходных материалов для диагностики и лабораторного тестирования на COVID-19 методами ПЦР и ИФА", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине выявлено уже более 69,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1090.