Кличко назвал показатели тестирования киевлян на COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26461 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101324 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106205 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133029 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110453 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131091 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102004 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102577 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Кличко назвал показатели тестирования киевлян на COVID-19

Кличко назвал показатели тестирования киевлян на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9017 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Киеве на COVID-19 от начала пандемии провели более 80 тыс. ИФА и ПЦР тестов. А работникам лабораторий принято решение выплачивать надбавку в размере 4 тыс. грн. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследованы почти 73 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА в столице совершили около 10,5 тыс. тестов. Показатель тестирования в Киеве сегодня - самый высокий в Украине и составляет 130 тестов на 100 тыс. человек", - сказал Виталий Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верещук: низкий уровень ИФА-тестирования врачей - прямая ответственность санврача Ляшко.

Он отметил, что на днях Киевсовет внес изменения в городскую программу "Здоровье киевлян", что позволит обеспечить лаборатории коммунальных медучреждений расходными материалами для тестирования, а работникам выплатят надбавки.

"Речь идет о выплате безвозвратной денежной помощи лаборантам, биологам, биохимикам, которые сталкиваются в работе с COVID-19. Теперь они, как и врачи, получают ежемесячно из бюджета города фиксированную сумму доплаты 4 тыс. грн. Также медучреждения обеспечивают большим количеством расходных материалов для диагностики и лабораторного тестирования на COVID-19 методами ПЦР и ИФА", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине выявлено уже более 69,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1090.

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