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Кличко каже, сім депутатів Київради служать у роті охорони

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Семеро депутатів Київради приєдналися до лав роти охорони інфраструктури у столиці, її сформували для додаткового захисту об‘єктів інфраструктури життєзабезпечення столиці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Кличко каже, сім депутатів Київради служать у роті охорони

Цитата

“Київ продовжує посилювати оборону. Зокрема, захист і охорону ключових об‘єктів критичної інфраструктури. Тих, що забезпечують функціонування міста - зокрема, постачання світла, води, газу, теплової енергії та інших.

Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Неодноразово були намагання пошкодити і об‘єкти інфраструктури життєзабезпечення столиці. Щоб взяти їх під надійний захист, в Києві сформували окрему охоронну роту батальйону військової частини. Служать у ній, зокрема, і 7 депутатів Київради”, - повідомив міський голова.

Деталі

З його слів, сьогодні бійці, які обороняють об‘єкти критичної інфраструктури столиці, прийняли присягу на вірність народу України.

Вони вже пройшли навчання та мають необхідний практичний досвід і навички захисту таких об’єктів в умовах воєнного стану, запевнив Кличко.

“Місто тісно співпрацює з керівництвом сухопутних військ Збройних сил України для захисту столиці в усіх сферах”, - додав він.

Доповнення

Напередодні Кличко повідомив, що у столиці перебувати все ще небезпечно, і попросив людей, які покинули місто, поки не повертатися.

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