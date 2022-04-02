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Кличко говорит, семь депутатов Киевсовета служат в роте охраны

Киев • УНН

 • 105774 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Семеро депутатов Киевсовета присоединились к рядам роты охраны инфраструктуры в столице, ее сформировали для дополнительной защиты объектов инфраструктуры жизнеобеспечения столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

Кличко говорит, семь депутатов Киевсовета служат в роте охраны

Цитата

“Киев продолжает усиливать оборону. В частности, защиту и охрану ключевых объектов критической инфраструктуры. Тех, которые обеспечивают функционирование города - в частности, поставки света, воды, газа, тепловой энергии и других.

Враг продолжает обстреливать украинские города. Неоднократно были попытки повредить и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения столицы. Чтобы взять их под надежную защиту, в Киеве сформировали отдельную охранную роту батальона воинской части. Служат в ней, в частности, и 7 депутатов Киевсовета”, - сообщил городской голова.

Детали

С его слов, сегодня бойцы, которые обороняют объекты критической инфраструктуры столицы, приняли присягу на верность народу Украины.

Они уже прошли обучение и имеют необходимый практический опыт и навыки защиты таких объектов в условиях военного положения, заверил Кличко.

“Город тесно сотрудничает с руководством сухопутных войск Вооруженных сил Украины для защиты столицы во всех сферах”, - добавил он.

Дополнение

Накануне Кличко сообщил, что в столице находиться все еще опасно, и попросил людей, которые покинули город, пока не возвращаться.

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