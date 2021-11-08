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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40606 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Клас петарди: граната, яку хворий приніс у ковідне відділення у Борисполі, виявилась небойовою

Київ • УНН

 • 24999 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Граната, яку чоловік приніс у ковідне відділення у Борисполі, виявилась не бойовою, а страйкбольною ігровою – класу петарди. Про це повідомив у Facebook керівник Бориспільського відділу поліції Тарас Кравчук, передає УНН.

Клас петарди: граната, яку хворий приніс у ковідне відділення у Борисполі, виявилась небойовою

Деталі

За словами Кравчука, пацієнт лікувався в інфекційому відділенні, сьогодні переведений в реанімацію. При транспортуванні в його речах і виявили підозрілий предмет. Лікарі спрацювали швидко та винесли предмет на вулицю.

“У подальшому поліцейськими встановлено, що вказаний предмет не є бойовою гранатою, а є страйкбольною ігровою гранатою класу петарди з наповнювачем у вигляді крейди. До речі перебуває у вільному доступі”, — написав Кравчук.

Правоохоронець побажав пацієнту швидкого одужання і додав, що згодом буде з‘ясовано всі обставини.

“Однозначно таким речам, навіть і імітаційним, не місце в медичному закладі”, — резюмував Кравчук.

Раніше

Як повідомляв УНН, чоловік з підтвердженим COVID-19 при госпіталізації до ковідного відділення Бориспільської лікарні взяв з собою шумову гранату.

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