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Класс петарды: граната, которую больной принес в ковидное отделение в Борисполе, оказалась небоевой

Киев • УНН

 • 24999 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Граната, которую мужчина принес в ковидное отделение в Борисполе, оказалась не боевой, а страйкбольной игровой - класса петарды. Об этом сообщил в Facebook руководитель Бориспольского отдела полиции Тарас Кравчук, передает УНН.

Класс петарды: граната, которую больной принес в ковидное отделение в Борисполе, оказалась небоевой

Детали

По словам Кравчука, пациент лечился в инфекционном отделении, сегодня переведен в реанимацию. При транспортировке в его вещах и обнаружили подозрительный предмет. Врачи сработали быстро и вынесли предмет на улицу.

“В дальнейшем полицейскими установлено, что указанный предмет не является боевой гранатой, а страйкбольной игровой гранатой класса петарды с наполнителем в виде мела. Кстати находится в свободном доступе”, — написал Кравчук.

Правоохранитель пожелал пациенту скорейшего выздоровления и добавил, что впоследствии будут выяснены все обстоятельства.

“Однозначно таким вещам, даже и имитационным, не место в медицинском учреждении”, — резюмировал Кравчук.

Ранее

Как сообщал УНН, мужчина с подтвержденным COVID-19 при госпитализации в ковидное отделение Бориспольской больницы взял с собой шумовую гранату.

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