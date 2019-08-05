Київський суд відкрив справу щодо скасування заборони КПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Петра Симоненка та Комуністичної партії України до Мін’юсту. Про це повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.
"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Петра Симоненка та Комуністичної партії України до Мін’юсту. Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін", - йдеться в повідомленні.
У суді нагадали, що позивачі просять суд скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки" щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону.
Як повідомляв УНН, у 2015 році Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України.
У 2016 році Вищий адмінсуд підтвердив законність заборони Комуністичної партії України.