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Київське “Динамо” переграло китайський “Тянцзинь Теда”

Київське “Динамо” переграло китайський “Тянцзинь Теда”

Київ • УНН

 • 14694 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Київське “Динамо” переграло китайський клуб “Тянцзинь Теда” із рахунком 3:0 у рамках навчально-тренувального збору у Марбельї, повідомляє кореспондент УНН.

У першому таймі Сергій Ребров випустив таких гравців:
Максим Коваль, Микола Морозюк, Зураб Очігава, Євген Хачеріді, Богдан Михайличенко, Микита Корзун, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Дерліс Гонсалес, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін (25 хв. Роман Яремчук).

Перша половина першого тайму пройшла під повним домінуванням “Динамо” на полі, втім тотальну перевагу у володінні м’ячем динамівці втілити в гол не могли, створивши лише кілька напівмоментів біля воріт китайської команди.

На 27-ій хвилині рахунок розмочити зміг Д.Гармаш — півзахисник замкнув передачу Д.Гонсалеса з лівого флангу. Кінцівка другого тайму пройшла за аналогією до його першої половини — “Динамо” мало ігрову та територіальну перевагу, але до серйозних моментів справа не доходило.

У другому таймі С.Ребров змінив склад команди, як робив це під час гри із “Санкт-Паулі”. На поле вийшли:
Георгій Бущан, Віторіну Антунеш, Домагой Віда, Микита Бурда, Олександр Тимчик, Сергій Рибалка, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелев, Артем Громов, Андрій Ярмоленко, Олександр Гладкий.

На 54-ій хвилині рахунок подвоїв лідер “Динамо” А.Ярмоленко — Олександр Тимчик прострілив з флангу вздовж воріт, а А.Ярмоленко на дальній стійці переправив м’яч у ворота. Третій гол у ворота “Тянцзинь Теда” прийшов знову ж таки після флангової передачі — А.Ярмоленко зробив м’яку подачу і А.Громов головою довів рахунок до розгромного. Гол А.Громова став фінальним у цій зустрічі — 3:0.

До слова, схожий склад вчора провів другу половину зустрічі із німецьким “Санкт-Паулі”.

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