Киевское "Динамо" обыграло китайский "Тянцзине Теда"

В первом тайме Сергей Ребров выпустил таких игроков:

Максим Коваль, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Евгений Хачериди, Богдан Михайличенко, Никита Корзун, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Виктор Цыганков, Артем Беседин (25 мин. Роман Яремчук).

Первая половина первого тайма прошла под полным доминированием "Динамо" на поле, впрочем тотальное преимущество во владении мячом динамовцы воплотить в гол не могли, создав лишь несколько полумоментов у ворот китайской команды.

На двадцать седьмой минуте счет размочить смог Д.Гармаш - полузащитник замкнул передачу Д.Гонсалеса с левого фланга. Концовка второго тайма прошла по аналогии с его первой половины - "Динамо" имело игровое и территориальное преимущество, но до серьезных моментов дело не доходило.

Во втором тайме С.Ребров изменил состав команды, как делал это во время игры с "Санкт-Паули". На поле вышли:

Георгий Бущан, Антунеш, Домагой Вида, Никита Бурда, Александр Тимчик, Сергей Рыбалка, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Громов, Андрей Ярмоленко, Александр Гладкий.

На пятьдесят четвёртой минуте счет удвоил лидер "Динамо" А.Ярмоленко - Александр Тимчик прострелил с фланга вдоль ворот, а А.Ярмоленко на дальней штанге переправил мяч в ворота. Третий гол в ворота "Тянцзине Теда" пришел опять же после фланговой передачи - А.Ярмоленко сделал мягкую подачу и А.Громова головой довел счет до разгромного. Гол А.Громова стал финальным в этой встрече - 3:0.

К слову, идентичный состав вчера провел вторую половину встречи с немецким "Санкт-Паули".