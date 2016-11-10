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Київська поліція затримала підозрюваного у нападі на жінку, яку пізніше знайшли мертвою

Київська поліція затримала підозрюваного у нападі на жінку, яку пізніше знайшли мертвою

Київ • УНН

 • 7492 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на 27-річну жінку, яку пізніше знайшли мертвою поблизу центрального залізничного вокзалу в Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Тіло постраждалої знайшли на недобудованій парковці поблизу центрального залізничного вокзалу.

Правоохоронці обстежили місце події, опитали можливих свідків та очевидців. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

В ході слідства було встановлено, що постраждала — 27-річна уродженка Кіровоградської області, приїхала до Києва на запрошення товариша, з яким познайомилася через Інтернет. Він зустрів її на вокзалі разом із другом, після цього вони поїхали гуляти столицею.

Згодом трійця повернулася до вокзалу та, придбавши у магазині алкогольні напої і продукти, вирушила до недобудованого паркінгу. Після розпивання спиртного нові знайомі побили і пограбували жінку та залишили місце злочину.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявилися 34-річний раніше неодноразово судимий житель Умані. Чоловік зізнався, що поки перебував у в’язниці, періодично знайомився із жінками через Інтернет та видурював у них гроші. Коли ж вийшов на волю, вирішив їх просто грабувати.

Наразі чоловікові оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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