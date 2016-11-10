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Киевская полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину, которую позже нашли мертвой

Киевская полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину, которую позже нашли мертвой

Киев • УНН

 • 7492 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полиция задержала мужчину за разбойное нападение на 27-летнюю женщину, которую позже нашли мертвой возле центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Тело пострадавшего нашли на недостроенной парковке возле центрального железнодорожного вокзала.

Правоохранители обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев. По факту происшествия следователи начали уголовное производство по предварительной квалификацией ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия было установлено, что пострадавшая - 27-летняя уроженка Кировоградской области, приехала в Киев по приглашению товарища, с которым познакомилась через Интернет. Он встретил ее на вокзале вместе с другом, после этого они поехали гулять по столице.

Впоследствии троица вернулась к вокзалу и, приобретя в магазине алкогольные напитки и продукты, отправилась до недостроенного паркинга. После распития спиртного новые знакомые избили и ограбили женщину и оставили место преступления.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказались 34-летний ранее неоднократно судимый житель Умани. Мужчина признался, что пока находился в тюрьме, периодически знакомился с женщинами через Интернет и выманивал у них деньги. Когда вышел на свободу, решил их просто грабить.

Сейчас мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

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