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Київська команда виступить у Клубному кубку Європи із шахів

Київська команда виступить у Клубному кубку Європи із шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У грецькому місті Халкідікі стартуватиме Клубний кубок Європи. Україну там представлятиме столична команда “ФШК” (Федерація шахів Києва), інформує УНН із посиланням на Федерацію шахів України.

За команду “ФШК” гратимуть: Марія Музичук (Львів), Наталя Жукова (Одеса), Юлія Осьмак (Київ), Інна Гапоненко (Херсон) і Ольга Бабій (Тернопіль). Тренером призначено Михайла Бродського.

В 1-му турі на нашу команду очікує протистояння із французьким “Мюлуз Філідор”.

Примітно, що у чоловічому Кубку виступатиме 61 команда, у жіночому — 12. Фініш турніру датований 18 жовтня.

Відзначимо, що Музичук, Жукова і Осьмак нещодавно стали срібними призерками Всесвітньої олімпіади у складі збірної України.

А Марія Музичук ще й виграла там індивідуальне “золото” на другій дошці.

Українські Національні Новини

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