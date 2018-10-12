Київська команда виступить у Клубному кубку Європи із шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У грецькому місті Халкідікі стартуватиме Клубний кубок Європи. Україну там представлятиме столична команда “ФШК” (Федерація шахів Києва), інформує УНН із посиланням на Федерацію шахів України.
За команду “ФШК” гратимуть: Марія Музичук (Львів), Наталя Жукова (Одеса), Юлія Осьмак (Київ), Інна Гапоненко (Херсон) і Ольга Бабій (Тернопіль). Тренером призначено Михайла Бродського.
В 1-му турі на нашу команду очікує протистояння із французьким “Мюлуз Філідор”.
Примітно, що у чоловічому Кубку виступатиме 61 команда, у жіночому — 12. Фініш турніру датований 18 жовтня.
Відзначимо, що Музичук, Жукова і Осьмак нещодавно стали срібними призерками Всесвітньої олімпіади у складі збірної України.
А Марія Музичук ще й виграла там індивідуальне “золото” на другій дошці.