Киевская команда выступит в Клубном кубке Европы по шахматам

За команду “ФШК” играть Мария Музычук (Львов), Наталья Жукова (Одесса), Юлия Осьмак (Киев), Инна Гапоненко (Херсон) и Ольга Бабий (Тернополь). Тренером назначен Михаила Бродского.

В 1-м туре нашу команду ожидает противостояние с французским “Мюлуз Филидор”.

Примечательно, что в мужском Кубке выступать 61 команда, в женском — 12. Финиш турнира датирован 18 октября.

Отметим, что Музычук, Жукова и Осьмак недавно стали серебряными призерами Всемирной олимпиады в составе сборной Украины.

Мария Музычук еще и выиграла там индивидуальное “золото” на второй доске.