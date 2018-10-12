Киевская команда выступит в Клубном кубке Европы по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В греческом городе Халкидики стартует Клубный кубок Европы. Украину там будет представлять столичная команда “ФШК” (Федерация шахмат Киева), информирует УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
За команду “ФШК” играть Мария Музычук (Львов), Наталья Жукова (Одесса), Юлия Осьмак (Киев), Инна Гапоненко (Херсон) и Ольга Бабий (Тернополь). Тренером назначен Михаила Бродского.
В 1-м туре нашу команду ожидает противостояние с французским “Мюлуз Филидор”.
Примечательно, что в мужском Кубке выступать 61 команда, в женском — 12. Финиш турнира датирован 18 октября.
Отметим, что Музычук, Жукова и Осьмак недавно стали серебряными призерами Всемирной олимпиады в составе сборной Украины.
Мария Музычук еще и выиграла там индивидуальное “золото” на второй доске.