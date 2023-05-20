Київщина виділяє з бюджету 15 млн грн для допомоги бізнесу - голова ОВА Кравченко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. З бюджету Київської області цього року виділяють 15 млн грн для компенсації виплати відсотків за кредитами, які отримує бізнес у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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"З Фондом розвитку підприємництва та 11 банками розпочали реалізовувати нову ініціативу в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Ідеться про додаткове відшкодування суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Київщини частини відсотків за цією програмою. Тобто, область компенсуватиме уповноваженим банкам виплату відсотків за кредитом, яку мав би сплатити бізнес, шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки до 0% річних", - написав Кравченко.
"Цьогоріч для такого відшкодування з обласного бюджету будуть виділені 15 млн грн. Це дасть змогу створити сприятливі умови для розвитку бізнесу та надати кредитну підтримку суб’єктам мікро-, малого та середнього бізнесу Київської області", - наголосив голова ОВА.
Деталі
Кравченко наголосив, що ініціатива є ще одним вагомим етапом відновлення та розвитку економіки регіону.
За попередніми підрахунками, наведеними головою ОВА, щонайменше 150 суб’єктів мікро-, малого та середнього бізнесу Київщини, які відновили, створили або зберегли робочі місця на своїх підприємствах протягом дії воєнного стану в країні, перебувають на різних системах оподаткування та є зареєстрованими на території Київської області, отримають допомогу.
Він зауважив, що "модель, за якою бізнес займається бізнесом, зростає та розвивається, а влада створює необхідні для цього умови".
"Оперативна та якісна відбудова Київщини неможлива без розвитку економіки й ефективної роботи бізнесу. В умовах війни продовжуємо активно працювати над вирішенням проблем, які заважають бізнесу розвивати свою діяльність на повну потужність", - вказав Кравченко.