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Киевская область выделяет из бюджета 15 млн грн для помощи бизнесу - глава ОВА Кравченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Из бюджета Киевской области в этом году выделяют 15 млн грн для компенсации выплаты процентов по кредитам, которые получает бизнес в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"С Фондом развития предпринимательства и 11 банками начали реализовывать новую инициативу в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Речь идет о дополнительном возмещении субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства Киевской области части процентов по этой программе. То есть, область будет компенсировать уполномоченным банкам выплату процентов по кредиту, которую должен был бы оплатить бизнес, путем снижения размера компенсационной процентной ставки до 0% годовых", - написал Кравченко.

"В этом году для такого возмещения из областного бюджета будут выделены 15 млн грн. Это позволит создать благоприятные условия для развития бизнеса и предоставить кредитную поддержку субъектам микро-, малого и среднего бизнеса Киевской области", - отметил глава ОВА.

Детали

Кравченко указал, что инициатива является еще одним весомым этапом восстановления и развития экономики региона.

По предварительным подсчетам, приведенным главой ОВА, не менее 150 субъектов микро-, малого и среднего бизнеса Киевской области, которые восстановили, создали или сохранили рабочие места на своих предприятиях в течение действия военного положения в стране, находятся на различных системах налогообложения и зарегистрированы на территории Киевской области, получат помощь.

Он отметил, что "модель, по которой бизнес занимается бизнесом, растет и развивается, а власть создает необходимые для этого условия".

"Оперативное и качественное восстановление Киевской области невозможно без развития экономики и эффективной работы бизнеса. В условиях войны продолжаем активно работать над решением проблем, которые мешают бизнесу развивать свою деятельность на полную мощность", - указал Кравченко.

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