Київщина: окупанти вночі знову обстріляли область та передмістя столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київську область, пошкоджено житлові будинки, пише УНН з посиланням на зведення ОДА.
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Як повідомили, ракетні удари та обстріли населених пунктів відбулися в Бучанському районі — с. Петрушки, Шпітьки. Втрати уточнюють.
Також є влучання в житлові будинки на Борщагівській ТГ. У Вишнівській ТГ — ракетний обстріл.
У Святопетрівському стався обстріл, пошкоджено будинок.
Додамо
У Києві внаслідок влучання залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної садиби.