Киевщина: оккупанты ночью снова обстреляли область и пригород столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли Киевскую область, повреждены жилые дома, пишет УНН со ссылкой на сводку ОГА.
Детали
Как сообщили, ракетные удары и обстрелы населенных пунктов произошли в Бучанском районе — с. Петрушки, Шпитьки. Потери уточняют.
Также есть попадание в жилые дома на Борщаговской ТГ. В Вишневской ТГ — ракетный обстрел.
В Святопетровском произошел обстрел, поврежден дом.
Добавим
В Киеве в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы.