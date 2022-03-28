Киевщина: оккупанты ночью снова обстреляли область и пригород столицы

Детали

Как сообщили, ракетные удары и обстрелы населенных пунктов произошли в Бучанском районе — с. Петрушки, Шпитьки. Потери уточняют.

Также есть попадание в жилые дома на Борщаговской ТГ. В Вишневской ТГ — ракетный обстрел.

В Святопетровском произошел обстрел, поврежден дом.

Добавим

В Киеве в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы.



