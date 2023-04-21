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Київщина: на узбіччі центральної вулиці села Липівка знайшли протитанкову міну росіян

Київщина: на узбіччі центральної вулиці села Липівка знайшли протитанкову міну росіян

Київ • УНН

 • 609557 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Київщині на узбіччі центральної вулиці села Липівка знайшли протитанкову міну окупантів. Вибухотехніки розмінували територію. Про це повідомив голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Протитанкову міну окупантів виявили на узбіччі центральної вулиці Липівки. Мешканці відразу зателефонували до Бучанського управління поліції Київщини. Наші вибухотехніки розмінували територію та перевірили вулицю на наявність інших небезпечних знахідок часів ворожої окупації», - написав Нєбитов.

Він зазначив, що небезпечних предметів більше не виявили.

Доповнення

На Київщині тракторист підірвався на ворожій міні, поряд знайшли ще 13.

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