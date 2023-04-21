Киевщина: на обочине центральной улицы села Липовка нашли противотанковую мину россиян

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«Противотанковую мину оккупантов обнаружили на обочине центральной улицы Липовки. Жители сразу позвонили в Бучанское управление полиции Киевской области. Наши взрывотехники разминировали территорию и проверили улицу на наличие других опасных находок времен вражеской оккупации», - написал Небытов.

Он отметил, что опасных предметов больше не обнаружили.

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На Киевщине тракторист подорвался на вражеской мине, рядом нашли еще 13.