Киевщина: на обочине центральной улицы села Липовка нашли противотанковую мину россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Киевщине на обочине центральной улицы села Липовка нашли противотанковую мину оккупантов. Взрывотехники разминировали территорию. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.
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«Противотанковую мину оккупантов обнаружили на обочине центральной улицы Липовки. Жители сразу позвонили в Бучанское управление полиции Киевской области. Наши взрывотехники разминировали территорию и проверили улицу на наличие других опасных находок времен вражеской оккупации», - написал Небытов.
Он отметил, что опасных предметов больше не обнаружили.
Дополнение
На Киевщине тракторист подорвался на вражеской мине, рядом нашли еще 13.