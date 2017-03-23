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Київрада звернеться до Мінкульту щодо перенесення пам’ятника Щорсу

Київрада звернеться до Мінкульту щодо перенесення пам’ятника Щорсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення “Про заходи щодо переміщення пам’ятника військовому діячеві Щорсу М.О.”, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.

Відповідне рішення передбачає звернення до Міністерства культури України з проханням внести пропозицію щодо переміщення пам'ятника Миколі Щорсу на розгляд Кабінету Міністрів.

У Київраді зазначили, що наразі постамент є пам'яткою монументального мистецтва та відноситься до Переліку об'єктів культурної спадщини національного значення, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. І, відповідно, переміщення пам'ятника не можливе без погодження із вищими органами влади.

“Ми маємо виконати закон України про декомунізацію, а постамент Щорсу якраз підлягає під відповідний закон. Разом із тим, пам'ятник справді унікальний, це перший кінний постамент після Другої Світової війни. І необхідно його зберегти належним чином. Пам'ятник часто стає об'єктом вандалізму з боку радикально налаштованих активістів, які намагаються демонтувати постамент самотужки. І цього понеділка 20 березня було зафіксовано жахливий акт вандалізму — хтось відпиляв коню праву ногу по коліно. І наше з вами завдання — не допустити подібного і зберегти пам'ятник для майбутніх поколінь”, — зазначив ініціатор відповідного рішення, заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

В.Прокопів також зауважив, що пам'ятник буде доцільно розмістити в Музеї монументальної пропаганди СРСР.

“Радянська влада через монументальну пропаганду в тому числі зміцнювала свій режим. І сьогодні ми маємо показувати нашому суспільству, яким чином влада може використовувати мистецтво, аби маніпулювати свідомістю людей. Якраз у Музеї тоталітарної пропаганди СРСР кияни та гості міста зможуть побачити, з допомогою яких інструментів тодішня влада впливала на свідомість людей”, - наголосив секретар Київради.

Нагадаємо, що у центрі Києва пам’ятник Миколі Щорсу понівечили вандали, а саме відламали ногу коня.

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