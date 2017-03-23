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Киевсовет обратится к Минкульту о переносе памятника Щорсу

Киевсовет обратится к Минкульту о переносе памятника Щорсу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О мерах по перемещению памятника военному деятелю Щорсу Н.А.", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Соответствующее решение предусматривает обращение в Министерство культуры Украины с просьбой внести предложение о перемещении памятника Николаю Щорсу на рассмотрение Кабинета Министров.

В Киевсовете отметили, что сейчас постамент является памятником монументального искусства и относится до Перечня объектов культурного наследия национального значения, которые занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. И, соответственно, перемещение памятника невозможно без согласования с высшими органами власти.

"Мы должны выполнить закон Украины о декоммунизации, а постамент Щорсу как раз попадает под соответствующий закон. Вместе с тем, памятник действительно уникальный, это первый конный постамент после Второй Мировой войны. И необходимо его сохранить должным образом. Памятник часто становится объектом вандализма со стороны радикально настроенных активистов, которые пытаются демонтировать постамент самостоятельно. И в этот понедельник 20 марта было зафиксировано ужасный акт вандализма - кто-то отпилил лошади правую ногу по колено. И наша с вами задача - не допустить подобного и сохранить памятник для будущих поколений ", - отметил инициатор соответствующего решения, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В.Прокопив также отметил, что памятник будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР.

"Советская власть через монументальную пропаганду в том числе укрепляла свой режим. И сегодня мы должны показывать нашему обществу, каким образом власти могут использовать искусство, чтобы манипулировать сознанием людей. Именно в Музее тоталитарной пропаганды СССР киевляне и гости города смогут увидеть, с помощью каких инструментов тогдашняя власть влияла на сознание людей ", - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Напомним, что в центре Киева памятник Николаю Щорсу изуродовали вандалы, а именно отломали ногу лошади.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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