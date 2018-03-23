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“Київпастранс” змінить розклад руху міської електрички з 25 березня

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У зв’язку з переходом на літній час буде змінено розклад міської електрички. Про це з посиланням на КП “Київпастранс” повідомили в КМДА, передає УНН.

“З 25 березня 2018 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів у зв’язку з переведенням годинників на одну годину вперед та переходом на літній час. З новим розкладом руху можна ознайомитись на всіх зупинках міської електрички та офіційному веб-сайті КП “Київпастранс”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, 21 березня, в Києві, через погодні умови, громадський транспорт зранку курсував з відхиленням до 25 хвилин.

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