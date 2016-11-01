“Київміськбуд” запровадив знижки до 20% на квартири

Купити квартиру можна дешевше у наступних об’єктах: на Лейпзькій, 13, по вул. Патріса Лумумби, 11, у всіх будинках ЖК Позняки, 4-А, у ЖБ на вул. Драгоманова, 35, у ЖК на просп. Академіка Глушкова, 92-Б, у новобудові по вул. Володі Дубініна, 5/15, у ЖК на Феодосійській, у висотках по просп. Возз’єднання, у будинках на вул. Освіти, 16 та 16-А, у всіх будинках ЖК по вулиці Обухівська, 135-А.

“Умови знижки в деяких об’єктах відрізняються. Так, наприклад, у нашому об’єкті по вул. Лейпцизькій, 13, за умови повної сплати, ви можете купити нову квартиру дешевше на 10%, а якщо маєте лише половину від потрібної вартості, ваша знижка складатиме — 5%. Багато об’єктів компанії, що приймають участь у акції, можна придбати зі знижкою у розмірі 20%. Можливо, саме така сума коштів не вистачала покупцеві на придбання омріяного житла”, — зауважила директор Департаменту маркетингу та роботи з інвесторами Тетяна Маркова.

Вона додала, що на оновленому сайті Компанії уже розміщена інформація про систему лояльності. Інвестор може самостійно підібрати найбільш привабливий для себе варіант або зателефонувати нашим менеджерам: (044) 280-90-11 та дізнатися про умови акції.

Також вона наголосила, що власна квартира стає ще більш доступною, якщо скористатися не тільки знижками, а й програмами, які пропонує “Київміськбуд”. Наприклад, іпотекою, яку забудовник впроваджує разом із “Кристалбанком”.

“Якщо у вас є певна частина коштів, навіть 30% від усієї суми, ви вже можете стати власником свого помешкання. Адже решту коштів — вам надасть банк, максимальну знижку — „Київміськбуд“, і таким чином ви отримаєте власне житло, а заощаджені кошти за рахунок знижки на ремонт та дизайн квартири. Тим більше, що знижки діють на багато об’єктів, серед яких квартири у будинках, що вже введені в експлуатацію”, — зазначає керівник Департаменту маркетингу.