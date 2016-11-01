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15 марта, 19:03 • 114404 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164355 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136622 просмотра

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"Киевгорстрой" ввел скидки до 20% на квартиры

"Киевгорстрой" ввел скидки до 20% на квартиры

Киев • УНН

 • 7868 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С 1 ноября в Холдинговой компании "Киевгорстрой" введены скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе холдинга.

Купить квартиру можно дешевле в следующих объектах: на Лейпзской, 13 по ул. Патриса Лумумбы, 11, во всех домах ЖК Позняки, 4-А, в ЖБ на ул. Драгоманова, 35, в ЖК на ул. Академика Глушкова, 92-Б, в новостройке по ул. Володи Дубинина, 5/15, в ЖК на Феодосийской, в высотках по просп. Воссоединения, в домах на ул. Просвещения, 16 и 16-А, во всех домах ЖК по улице Обуховская, 135-А.

"Условия скидки в некоторых объектах отличаются. Так, например, в нашем объекте по ул. Лейпцигской, 13 при условии полной уплаты, вы можете купить новую квартиру дешевле на 10%, а если есть только половина от нужной стоимости, ваша скидка составит - 5%. Многие объекты компании, принимающие участие в акции, можно приобрести со скидкой в ​​размере 20%. Возможно, именно такой суммы средств не хватало покупателю на приобретение желаемого жилья", - отметила директор Департамента маркетинга и работы с инвесторами Татьяна Маркова.

Она добавила, что на обновленном сайте компании уже размещена информация о системе лояльности. Инвестор может самостоятельно подобрать наиболее привлекательный для себя вариант или позвонить нашим менеджерам: (044) 280-90-11 и узнать об условиях акции.

Также она отметила, что собственная квартира становится еще более доступной, если воспользоваться не только скидками, но и программами, которые предлагает "Киевгорстрой". Например, ипотекой, которую застройщик внедряет вместе с "Кристалбанком".

"Если у вас есть определенная часть, даже 30% от всей суммы, вы уже можете стать владельцем своего дома. Ведь остальные средства - вам предоставит банк, максимальную скидку - "Киевгорстрой", и таким образом вы получите собственное жилье, а сэкономленные средства за счет скидки на ремонт и дизайн квартиры. Тем более, что скидки действуют на многие объекты, среди которых квартиры в домах, которые уже введены в эксплуатацию", - отмечает руководитель Департамента маркетинга.

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