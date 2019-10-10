"Київміськбуд" попередив про зміни у своїх банківських рахунках
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. ПрАТ "ХК "Київміськбуд" інформує про зміни у банківських рахунках, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
Відповідно до постанови Національного банку України від 28.12.18 р. №162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні", банківські рахунки ПрАТ "ХК "Київміськбуд" змінюються.
У компанії зазначили, що до 12 січня 2020 року діятиме перехідний період, під час якого можливе перерахування коштів як на рахунки попереднього стандарту, так і на рахунки у стандарті IBAN.
Але з 13 січня 2020 року рахунки попереднього стандарту більше не діятимуть.
"З метою своєчасного та повного зарахування коштів, всіх інвесторів Компанії просимо врахувати дану інформацію", - закликали у компанії.
Інформація: (044) 280-90-11.
СМС
1. Для договорів КМБ
ПрАТ "ХК "Київміськбуд" інформує про зміну в АТ "Кристалбанк" банківського рахунку для зарахування коштів за договорами з придбання нерухомості на міжнародний формат IBAN. Новий рахунок UA703390500000026000001039160. Інформація: (044) 280-90-11.
2. Для договорів за дорученнями
ПрАТ "ХК "Київміськбуд" інформує про зміну в АТ "Кристалбанк" банківського рахунку для зарахування коштів за договорами з придбання нерухомості на міжнародний формат IBAN. Новий рахунок UA033390500000026009002039160. Інформація: (044) 280-90-11.