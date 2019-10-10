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"Киевгорстрой" предупредил об изменениях в своих банковских счетах

Киев • УНН

 • 27536 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. ЧАО "ХК "Киевгорстрой" информирует об изменениях в банковских счетах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Киевгорстрой" предупредил об изменениях в своих банковских счетах

Согласно постановлению Национального банка Украины от 28.12.18 г. №162 "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине", банковские счета ЧАО "ХК "Киевгорстрой" меняются.

В компании отметили, что до 12 января 2020 года будет действовать переходный период, во время которого возможно перечисление средств как на счета предыдущего стандарта, так и на счета в стандарте IBAN.

Но с 13 января 2020 года счета предыдущего стандарта больше не будут действовать.

"С целью своевременного и полного зачисления средств, всех инвесторов Компании просим учесть данную информацию", - призвали в компании.

Информация: (044) 280-90-11.

СМС

1. Для договоров КМБ
ЧАО "ХК "Киевгорстрой" информирует об изменении в АО "Кристалбанк" банковского счета для зачисления средств по договорам по приобретению недвижимости на международный формат IBAN. Новый счет UA703390500000026000001039160. Информация: (044) 280-90-11.

2. Для договоров по поручениям
ЧАО "ХК "Киевгорстрой" информирует об изменении в АО "Кристалбанк" банковского счета для зачисления средств по договорам по приобретению недвижимости на международный формат IBAN. Новый счет UA033390500000026009002039160. Информация: (044) 280-90-11.

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