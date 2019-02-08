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"Київміськбуд" показав хід робіт з будівництва ЖК "Медовий"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Солом'янському районі столиці тривають роботи зі зведення нового житлового комплексу "Медовий" по вул. Петра Радченка, 27-29. Про те як ведуться роботи, УНН розповіли у прес-службі ХК "Київміськбуд".

Наразі в будинку № 1 завершили монолітні роботи, виконують облаштування цегляної кладки (2 поверху), проводять монтаж металопластикових вікон (5 поверхів), виконують сантехнічні та електромонтажні роботи.

У будинку № 2 на 1 секції виконуються монолітні роботи (14 поверхів), а також облаштування цегляної кладки (12 поверхів), сантехнічні та електромонтажні роботи.

2 секція - монолітні роботи (7 поверхів), облаштування цегляної кладки (4 поверхи).
3 секція - монолітні роботи (8 поверхів), облаштування цегляної кладки (4 поверхи).
4 секція - монолітні роботи (6 поверхів), облаштування цегляної кладки (3 поверхи).
5 секція - монолітні роботи (16 поверхів), облаштування цегляної кладки (6 поверхів).
6 секція - монолітні роботи (17 поверхів), облаштування цегляної кладки (3 поверхи).
7 секція - монолітні роботи (14 поверхів), облаштування цегляної кладки (4 поверхи).

У будинку № 3 завершили монолітні роботи і роботи з облаштування цегляної кладки, виконують монтаж металопластикових вікон (4 поверх), проводять сантехнічні та електромонтажні роботи.

Нагадаємо, ЖК "Медовий" складається з 3-х будинків на 25-26 поверхів - двох односекційних і одного семисекційного.

У комплексі представлені найрізноманітніші квартири з цікавими планувальними рішеннями і площами - від мінімальних однокімнатних (30 кв. м) до п'ятикімнатних (165 кв. м). На перших поверхах комплексу запроектовані нежитлові приміщення (аптеки, продовольчі та продуктові магазини) і приміщення під ресторан. Комплекс матиме підземний паркінг, власний сад і сучасні дитячі та спортивні майданчики.

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