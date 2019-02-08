“Киевгорстрой” показал ход работ по строительству ЖК “Медовый”
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Соломенском районе столицы продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса “Медовый" по ул. Петра Радченко, 27-29. О том как ведутся работы, УНН рассказали в пресс-службе ХК “Киевгорстрой”.
В настоящее время в доме № 1 закончили монолитные работы, выполняют обустройство кирпичной кладки (2 этажа), проводят монтаж металлопластиковых окон (5 этажей), выполняют сантехнические и электромонтажные работы.
В доме № 2 на 1 секции выполняются монолитные работы (14 этажей), а также обустройство кирпичной кладки (12 этажей), сантехнические и электромонтажные работы.
2 секция — монолитные работы (7 этажей), обустройство кирпичной кладки (4 этажа).
3 секция — монолитные работы (8 этажей), обустройство кирпичной кладки (4 этажа).
4 секция — монолитные работы (6 этажей), обустройство кирпичной кладки (3 этажа).
5 секция — монолитные работы (16 этажей), обустройство кирпичной кладки (6 этажей).
6 секция — монолитные работы (17 этажей), обустройство кирпичной кладки (3 этажа).
7 секция — монолитные работы (14 этажей), обустройство кирпичной кладки (4 этажа).
В доме № 3 закончили монолитные работы и работы по обустройству кирпичной кладки, выполняют монтаж металлопластиковых окон (4 этаж), проводят сантехнические и электромонтажные работы.
Напомним, ЖК “Медовый” состоит из 3-х домов на 25-26 этажей — двух односекционных и одного семисекционного.
В комплексе представлены самые разнообразные квартиры с интересными планировочными решениями и площадями — от минимальных однокомнатных (30 кв. м) в пятикомнатных (165 кв. м). На первых этажах комплекса запроектированы нежилые помещения (аптеки, продовольственные и продуктовые магазины) и помещение под ресторан. Комплекс будет иметь подземный паркинг, собственный сад и современные детские и спортивные площадки.