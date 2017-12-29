Київ зупинився в 9-бальних заторах

Так, згідно з даними сервісу "Google Maps", традиційно повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро "Театральна", "Льва Толстого", "Університет", "Хрещатик", "Майдан Незалежності" і "Палац спорту". Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях. Крім того, пробка утворилася на проспектах Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони), на вулиці Олени Теліги та Степана Бандери в бік Петрівки (ДТП), Повітрофлотському проспекті у бік залізничного вокзалу.

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Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал і в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова і Набережно-Рибальська (в обидві сторони). Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського від Совських ставків і до Севастопольської площі (ДТП), і на вулиці В'ячеслава Чорновола (в обидва боки). Ускладнено рух на бульварах Дружби Народів (в сторону Печерського шляхопроводу) і Лесі Українки (в обидва боки), а також на Набережному шосе від мосту Метро і до Поштової площі.

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Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі (від Теремків і до Жулян в обидві сторони) і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська.

На даний момент рух ускладнений на Південному мосту.