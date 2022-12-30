Київ повернувся до планових графіків відключень, але ситуація "крихка"

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"Проте слід зважати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання. Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята. Не варто використовувати водночас варильну поверхню чи електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор і чайник. Тому що ще гірлянда - і весь район ризикує загаснути.

Колеги-енергетики зробили неймовірне, аби кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023. Тепер ми маємо зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас темрявою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними", - зауважив Коваленко.

Додамо

29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну.

Коваленко повідомив, що прильоти по енергетичній інфраструктурі є, незважаючи на фантастичну ефективність ППО. Проте, за його словами, Київ днями може повернутись до дообстрільного рівня.