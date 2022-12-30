Киев вернулся к плановым графикам отключений, но ситуация "хрупкая"

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. По состоянию на вечер, 30 декабря, Киев вернулся к стабилизационным графикам отключений. Состояние энергосетей контролируемое. Об этом сообщает Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, пишет УНН.

Цитата

"Однако следует учитывать, что эта стабильность системы достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление. Это уже чуть ли не классическая история и тысячная моя просьба: не включайте в розетку сразу все, что есть в квартире. Особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники. Не стоит использовать одновременно варочную поверхность или электроплиту, стиральную машину, электродуховку, телевизор и чайник, потому что еще гирлянда - и весь район рискует погаснуть.

Коллеги-энергетики сделали невероятное, чтобы киевляне могли быть со светом и теплом в 2023. Теперь мы должны сделать так, чтобы пиковая нагрузка не обернулась для нас тьмой. Давайте поможем энергосистеме. Будем энергоответственны", - отметил Коваленко.

Добавим

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину.

Коваленко сообщил, что прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на фантастическую эффективность ПВО. Однако, по его словам, Киев на днях может вернуться к дообстрельному уровеню.

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