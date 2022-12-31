Київ після масованої атаки: вода та тепло у киян є, світла немає у третини споживачів

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«Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів. Через аварійні відключення. Рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна». Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці. Про відновлення руху червоною лінією повідомимо додатково», – повідомив Кличко.

Нагадаємо

У результаті ракетної атаки на столицю 20 людей постраждало, 1 - загинула.